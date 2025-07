Chiesa al centro delle voci di mercato | in Italia c’è una squadra che potrebbe cogliere l’occasione! Di chi si tratta e come stanno le cose

Chiesa, ex giocatore della Juve, potrebbe essere un’occasione per diverse squadre di Serie A: un club in particolare lo mette nel mirino. Federico Chiesa torna a far parlare di sé sul mercato, e l’ Inter potrebbe trovarsi di fronte a una potenziale occasione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’attaccante italiano, attualmente in forza al Liverpool, ha ribadito la sua intenzione di lasciare il club inglese. Nonostante la recente cessione di Luis Diaz, che avrebbe potuto aprire uno spazio maggiore per Chiesa, il giocatore conferma la sua volontà di cambiare aria. Chiesa vuole giocare con maggiore continuità . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

