Sparatoria Manhattan chi era l' attentatore Shave Devon Tamura 27enne afroamericano ex giocatore di football | Ho la Cte esaminatemi cervello

Shane Tamura, 27 anni, ha aperto il fuoco in un grattacielo a Manhattan; nel biglietto d'addio: "CTE mi ha distrutto, fate analizzare il mio cervello" Emergono nuovi dettagli sulla personalitĂ dell'attentatore artefice della sparatoria a Manhattan di lunedì 28 luglio, Shave Devon Tamura.

Da giocatore di football a killer: Shane Tamura uccide 5 persone nella sede NFL a Manhattan - Un massacro in pieno giorno a Manhattan, Tamura si è tolto la vita. Terrore a New York. Un pomeriggio qualunque si è trasformato in tragedia a Manhattan, quando Shane Tamura, 27 anni, ex giocatore di football canadese, ha fatto irruzione in un grattacielo al 345 di Park Avenue, sede centrale della NFL, della Blackstone, di Deutsche Bank e altre grandi aziende, aprendo il fuoco e uccidendo cinque persone, tra cui un poliziotto, prima di togliersi la vita.

Sparatoria a New York, 27enne Shane Devon Tamura spara con fucile M4 dentro grattacielo a Manhattan, 4 morti tra cui l’aggressore - VIDEO - L’edificio, alto quasi 200 metri, è noto per ospitare alcune delle principali società finanziarie del Paese e la sede della National Football League.

Sparatoria a New York, 27enne Shane Devon Tamura spara con fucile M4 dentro grattacielo a Manhattan, 5 morti tra cui l’aggressore - VIDEO - L’edificio, alto quasi 200 metri, è noto per ospitare alcune delle principali società finanziarie del Paese e la sede della National Football League.

