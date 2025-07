Danilo Fazio trovato morto in un auto nel Cremonese Ricoverato un amico che vagava in stato confusionale

Era scomparso sabato 26 luglio e nella serata di ieri, lunedì 28 luglio, Danilo Fazio, 40enne di Codogno, nel Lodigiano, è stato trovato morto all’interno di un’auto, una Seat Leon di colore nero, nelle campagne della provincia di Cremona. La vettura è stata trovata in località Fornace, tra Pizzighettone, Grumello Cremonese e Crotta d’Adda, e sul posto sono intervenuti, insieme al magistrato di turno, i carabinieri per effettuare i rilievi necessari. Al momento le cause del decesso non sono note. Dell’uomo non si avevano più notizie da sabato e la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Danilo Fazio trovato morto in un auto nel Cremonese. Ricoverato un amico che vagava in stato confusionale

