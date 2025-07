Nuoto Carlos D’Ambrosio accetta il verdetto | Ho dato tutto l’importante era divertirsi in questo primo Mondiale

Si conclude con la vittoria di David Popovici la finale dei 200 stile libero maschili ai Mondiali di nuoto 2025. Il rumeno, campione olimpico in carica, ha chiuso la sua gara con il crono di 1:43.53, sorpassando nell’ultima vasca lo statunitense Luke Hobson, argento con 1:43.84. Bronzo per il giapponese Tatsuya Murasa con il tempo di 1:44.54. Sesto posto per un ottimo Carlos d’Ambrosio, alla sua prima finale mondiale individuale. Il 18enne azzurro, giĂ argento nella 4Ă—100 stile libero, ha concluso l’ultimo atto con il crono di 1:45.27, accarezzando nuovamente il record italiano, da lui stabilito nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Carlos D’Ambrosio accetta il verdetto: “Ho dato tutto, l’importante era divertirsi in questo primo Mondiale”

In questa notizia si parla di: nuoto - carlos - ambrosio - mondiale

Nuoto, Carlos D’Ambrosio avvicina il muro dei 48? nei 100 sl al Settecolli. Delude Miressi: 4° degli italiani - Finale dei 100 stile libero al Trofeo Settecolli 2025 a Roma in cui il gruppo delle nuove proposte è stato scosso da Carlos D’Ambrosio.

Nuoto, Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio i nomi nuovi dell’Italia ai Mondiali: dove possono arrivare? - Sono giovani, veloci, determinati. E rappresentano il futuro – già presente – del nuoto italiano. Ai Campionati Mondiali 2025 di Singapore (27 luglio – 3 agosto), due astri nascenti sono pronti a lasciare il segno: Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio.

Nuoto, Carlos D’Ambrosio in semifinale col brivido nei 200 sl dei Mondiali. Bene Filippo Megli - Ha un po’ scherzato col fuoco Carlos D’Ambriosio nelle batterie dei 200 stile libero dei Mondiali 2025 di nuoto in corsie a Singapore.

Mondiali di nuoto: splende l'argento azzurro, Italia seconda nella 4X100 stile libero; Pagelle Mondiali nuoto 2025: Martinenghi e Ceccon i pilastri, Bottazzo e D’Ambrosio fanno ben sperare; Mondiali di nuoto: Martinenghi conquista l'argento nei 100 rana, bronzo a Ceccon, 50 farfalla.

Mondiali di nuoto: D'Ambrosio 6/o nei 200sl, oro a Popovici - Sesto posto (in 1'45"27) per Carlos D'Ambrosio nella finale dei 200 stile libero ai mondiali di nuoto di Singapore. Come scrive ansa.it

Mondiali di nuoto 2025, programma del 29 luglio: orari e dove vederli in tv - È Thomas Ceccon il grande protagonista del programma di oggi, 29 luglio, dei Mondiali di nuoto 2025 a Singapore. Si legge su msn.com