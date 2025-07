Il 15 settembre a Lisbona andrà in scena un match benefico: obiettivo raccogliere almeno un milione di euro per la croce rossa ucraina e la Caritas portoghese. In campo anche Cafu, Hamsik, Djorkaeff e Javier Zanetti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Legends Charity Game: il Portogallo di Figo sfida Bonucci e Ronaldinho per beneficenza