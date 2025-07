ho Mobile senza limiti | 200 GB a 9,99€ su nuovo numero e portabilità

ho Mobile offre la tariffa con tutto senza limiti e 200 GB di dati i 5G per chi attiva un nuovo numero oppure effettua la portabilitĂ da iliad e operatori virtuali al costo di soli 9,99€ al mese. Un’offerta imperdibile per chi ha necessitĂ di una grande quantitĂ di dati per chi attiva un nuovo numero oppure effettua la portabilitĂ . Questa tariffa in promozione è ideale per chi desidera navigare, guardare video in streaming e restare connesso sui social senza preoccuparsi del consumo di dati oltre a chiamare e inviare SMS senza limiti. Offerta Tim fibra: 100€ di sconto in 20 mesi e attivazione gratis. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - ho Mobile senza limiti: 200 GB a 9,99€ su nuovo numero e portabilitĂ