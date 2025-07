Dazi Usa Renzi attacca Meloni | con Trump doveva trattare Draghi

Matteo Renzi non le manda a dire, dopo l’accordo sui dazi al 15% tra Donald Trump e Ursula von der Leyen “L’accordo è insostenibile per le imprese, ma soprattutto è insostenibile Giorgia Meloni per le tasche degli italiani. I dazi al 15% sono una caporetto per la Ue, la dimostrazione che il sovranismo fa male.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

In questa notizia si parla di: dazi - renzi - meloni - trump

Renzi, sui dazi non è un accordo ma resa incondizionata dell'Ue - "L'accordo tra Stati Uniti ed Europa sui dazi non è un accordo: è la resa incondizionata dell'Europa al sovranismo di Trump.

Sui dazi il Pd "scarica" von der Leyen: "Si è piegata a Trump". La convergenza tra Renzi e Calenda: "Vada via" - Una batteria di dichiarazioni che mettono nel mirino Giorgia Meloni ma anche Ursula von der Leyen per l'accordo sui dazi al 15 per cento raggiunto ieri con gli Stati Uniti e l'amministrazione di Donald Trump.

Dazi Usa, Renzi e Schlein gridano allo scandalo: «Resa incondizionata a Trump». Tajani: «Intervenga la Bce» - C’è chi stringe la mano di Donald Trump con un sorriso soddisfatto, chi è consapevole del passo e già prepara le prossime mosse e chi attacca a tutto spiano l’accordo raggiunto a pochi giorni dal gong: l’intesa trovata tra Unione europea e Stati Uniti sui dazi al 15% ha frantumato il panorama politico.

I dazi al 15% sono una caporetto per la Ue. Meloni e von der Leyen hanno fallito. Io avevo chiesto che fosse Draghi a trattare con Trump. Invece dal lupo Donald abbiamo mandato cappuccetto rosso Ursula. L’intervista a Repubblica Vai su X

Matteo Renzi Enews 1051 lunedì 28 luglio 2025 L’accordo tra Stati Uniti ed Europa sui dazi non è un accordo: è la resa incondizionata dell’Europa al sovranismo di Trump. La verità è che i sovranisti fanno male al mondo. E se oggi il governo americano feste Vai su Facebook

Renzi durissimo dopo l'accordo sui dazi: Giorgia Meloni è una fake news che cammina, e qui saltano le imprese; Renzi: «Meloni inadeguata con Trump. Porti aiuti alle imprese e voteremo sì»; Matteo Renzi attacca Meloni e Tajani sui dazi di Trump, l'accusa al governo di influencer incapaci.

Renzi: “Dazi? L’accordo è insostenibile. Ma soprattutto è insostenibile Giorgia Meloni per le tasche degli italiani” - “L’accordo è insostenibile per le imprese, ma soprattutto è insostenibile Giorgia Meloni per le tasche degli italiani. Come scrive blitzquotidiano.it

Renzi durissimo dopo l'accordo sui dazi: "Giorgia Meloni è una fake news che cammina, e qui saltano le imprese" - Invece a trattare con il lupo Donald ci abbiamo mandato cappuccetto rosso Ursula", dice l'ex premier ... Riporta today.it