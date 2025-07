Come pulire la cartella WinSxS su Windows 10 in sicurezza – La guida

La cartella WinSxS in Windows 10 può occupare molti gigabyte di spazio su disco. In questa guida ti spieghiamo come pulirla correttamente, liberando spazio senza compromettere la stabilità del sistema operativo. Windows 10: cos’è la cartella WinSxS e a cosa serve. La cartella C:WindowsWinSxS contiene tutti i file necessari per supportare le funzioni del sistema operativo, compresi aggiornamenti, patch, backup delle versioni precedenti di Windows e file per il ripristino. Attenzione: non devi mai eliminare manualmente i file presenti in questa cartella. Esistono strumenti sicuri per farlo. Quando è utile pulire la cartella WinSxS su Windows 10. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com