Sottrae un bancomat in una casa e fa piccole spese per non digitare il Pin | denunciato

SAN VINCENZO – Prosegue l’attività di contrasto ai reati predatori da parte dei carabinieri della compagnia di Piombino, impegnati nella tutela dei residenti e dei numerosi turisti presenti sulla costa toscana. Nell’ambito di questi controlli, i militari della stazione di San Vincenzo hanno denunciato un uomo di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine, per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe impossessato di una carta di pagamento sottratta durante un furto in abitazione ai danni di un villeggiante 69enne. Con il bancomat avrebbe poi effettuato numerosi acquisti in esercizi commerciali e ristoranti di San Vincenzo, per importi contenuti così da evitare la richiesta del codice Pin, spendendo complessivamente oltre 100 euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: denunciato - sottrae - bancomat - casa

