Abbandonò una cucciola di cane in mezzo alla strada identificato dalle telecamere

Trovato e denunciato. La polizia locale dell’Alto Ferrarese ha, infatti, comunicato di aver identificato l’autore dell’abbandono della cucciola di cane a Poggio Renatico. La mattina dello scorso 9 luglio, infatti, un soggetto a bordo di un suv Mercedes nero lasciò l’animale in piazza Castello. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Cucciola di cane abbandonata in piazza, appello per trovare l'autore del gesto - Un altro abbandono. Mercoledì mattina, tra le 10 e le 10.20, in piazza Castello a Poggio Renatico un individuo a bordo di un suv Mercedes nero ha abbandonato una cagnetta: animale, tra l’altro, sprovvisto di microchip per rintracciare il proprietario.

