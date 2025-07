Horst Mahler l’uomo prigioniero del nostro secolo

Roma, 29 lug – Lo conobbi durante un’universitĂ d’estate in Francia ventisei anni fa, e non era un personaggio banale. Parlo di Horst Mahler, deceduto il 27 luglio a Berlino all’etĂ di 89 anni, gran parte dei quali trascorsi in prigione. Un po’ come nel XIX secolo era accaduto ad Auguste Blanqui, un militare a capo dei socialisti francesi che non faceva in tempo ad uscire che giĂ si lasciava trascinare in una nuova sommossa. Si guadagnò il soprannome di “uomo prigioniero”, perchĂ© trascorse dietro le sbarre ventisette dei suoi settantasei anni. Mahler, da prigioniero rosso a prigioniero bruno. Horst Mahler ne ha trascorsi ventitrĂ© su ottantanove. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

