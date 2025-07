Dalla Comunità al carcere dopo le minacce e le aggressioni | arrestato un minore

La Polizia di Stato, nel pomeriggio del 23 luglio, ha dato esecuzione all’ordinanza di sostituzione della misura cautelare del collocamento in comunità con la misura cautelare della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

