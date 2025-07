Classifica musica italiana luglio 2025 | top 10 del mese

Primo posto per Elodie, Sfera Ebbasta con “Yakuza”, secondo e terzo posto rispettivamente per Elisa con “Sesso debole” e Anna con “Désolée”. L’unione di due voci iconiche come quelle di Sfera Ebbasta e Elodie ha portato questo grande risultato. Primo posto nella Top 10 italiana di luglio. “Yakuza”, firmato peraltro dal produttore di fama internazionale Rvssian, è un brano che racconta un amore travolgente ma molto pericoloso. il titolo, scelto volutamente per scatenare l’immaginario giapponese, esplora il legame d’amore indissolubile, ma molto difficile da gestire. La relazione raccontata nel testo è vissuta al limite delle regole sociali, pertanto trasmette tensione e ansia ai protagonisti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Classifica musica italiana luglio 2025: top 10 del mese

In questa notizia si parla di: italiana - luglio - classifica - musica

50 Cent in concerto a Napoli: unica data italiana l’8 luglio in Piazza del Plebiscito - Il rapper statunitense 50 Cent si esibirà in Italia per un’unica data: l’8 luglio 2025 in Piazza del Plebiscito, a Napoli.

Sinistra Italiana chiede il rinvio della disinfestazione dell’ 1 e 2 luglio - Tempo di lettura: 2 minuti Mentre la città di Benevento è nel pieno della Festa della Madonna delle Grazie, ricorrenza civile e religiosa da sempre ampiamente attesa e partecipata, scopriamo che quest’anno gli appuntamenti previsti nel programma civile e religioso rischiano di essere compromessi dalla contemporanea attivazione, nei giorni 1 e 2 Luglio, dalle ore 22:30, del “ trattamento di disinfestazione adulticida associato alla disinfezione, sul territorio comunale ”.

Frances Mayes diventa cittadina italiana: il 5 luglio la cerimonia a Cortona - La scrittrice americana Frances Mayes, nota per il bestseller Under the Tuscan Sun, ha ottenuto la cittadinanza italiana per meriti speciali con decreto del Presidente della Repubblica.

27 Luglio 1974, Claudio Baglioni è primo in classifica con “E tu”! Canzone iconica , pubblicata nel 1974 come singolo dall'album omonimo è una delle canzoni d'amore più famose della musica italiana, vincitrice del Festivalbar quell'anno! Si distingue per il su Vai su Facebook

La grande musica italiana da riscoprire; ITA ALBUM: N.ro 1 ULTIMO – “Ultimo live stadi 2024”; Nessuno come Roma: è la capitale dei concerti in Italia. E Max Pezzali ha battuto i Coldplay.

La musica italiana domina le classifiche del primo semestre 2025 con olly e sfera ebbasta - Nel primo semestre 2025 la musica italiana domina le classifiche Fimi/GfK con Olly, Sfera Ebbasta, Shiva e Salmo in evidenza; lo streaming cresce del 7,1% mentre il vinile mantiene una solida crescita ... Lo riporta gaeta.it

La musica italiana regina delle classifiche 2025, domina Sanremo - La musica italiana regina delle classifiche del primo semestre 2025 (week 1- corrieredellosport.it scrive