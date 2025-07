Sisma con epicentro in Irpinia avvertito in diversi comuni

Tempo di lettura: < 1 minuto Un terremoto di magnitudo 2.1 è stato registrato alle 11:49 di stamattina in provincia di Avellino. L’epicentro è stato localizzato nel territorio del comune di Venticano. L’evento tellurico è avvenuto ad una profonditĂ di undici chilometri, come hanno registrato i sismografi dell’Istituto di geofisica e vulcanologia. La scossa, che non ha provocato danni a persone e cose, è stata avvertita in tutti i comuni della media Valle del Calore. Titoli L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sisma con epicentro in Irpinia, avvertito in diversi comuni

In questa notizia si parla di: epicentro - sisma - irpinia - avvertito

Terremoto nei Campi Flegrei: la zona dell'epicentro del nuovo sisma - Un terremoto di magnitudo Md 2.1 è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei oggi alle 15.12 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.

INGV comunica sisma di lieve entità con epicentro in Irpinia - Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è stato registrato nella mattinata di oggi, 29 luglio 2025, alle 11:48:51 ora italiana (09:48:51 UTC).

23 LUGLIO 1930 TERREMOTO DELL'IRPINIA E DEL VULTURE Il terremoto dell'Irpinia e del Vulture del 1930 fu un sisma di magnitudo momento 6,7 (X grado della Scala Mercalli) che si verificò il 23 luglio 1930 con epicentro in Irpinia, tra Lacedonia e Bisacci Vai su Facebook

Forte terremoto 4.4 a Napoli alle ore 1.25 del 13 marzo. Crolli, danni e gente in strada; Il terremoto dell’Irpinia che nel 1980 devastò Campania e Basilicata; INGV comunica sisma di lieve entità con epicentro in Irpinia.

Terremoto in provincia di Avellino, scossa 2.1 di magnitudo con epicentro a Venticano - 1 con epicentro a Venticano, in Alta Irpinia: non si registrano danni a persone o cose. Lo riporta fanpage.it

Terremoto a Napoli, magnitudo 4.0: epicentro a Bagnoli. Al momento niente danni - Lo rende noto, interpellata dall'Ansa, Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcani dell'Ingv. Si legge su ansa.it