Asllani Inter ora si teme questo scenaio | la sensazione dopo il rifiuto al Betis Siviglia

Asllani Inter, le ultime sul futuro del centrocampista albanese in nerazzurro durante la sessione di mercato. Tutti i dettagli in merito. Il futuro di Kristjan Asllani è uno dei nodi più intricati del mercato in uscita dell' Inter. Il centrocampista albanese, classe 2002, è stato messo sul mercato dalla dirigenza nerazzurra, che punta a ottenere un incasso da almeno 15 milioni di euro per finanziare nuove operazioni in entrata, ma l'uscita del giocatore si sta rivelando più difficile del previsto. Come riportato oggi da La Repubblica, Asllani ha rifiutato l'unica offerta concreta arrivata finora: quella del Betis Siviglia, pronta a investire una cifra vicina alle richieste nerazzurre per acquistarlo a titolo definitivo.

