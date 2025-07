Cisgiordania colono israeliano uccide attivista del movimento non violento | gli spari e le urla in un video

Yinon Levy, già colpito da sanzioni internazionali, poi ritirate da Trump, ha ucciso l'attivista non violento palestinese Awda Hateleen. L'omicidio ripreso in video. L'attivista aveva partecipato al documentario premio oscar "No other land". Mediterranea Saving Humans: "Italia e Ue sanzionino Israele". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un colono israeliano identificato come Yinon Levi ha colpito Odeh Hadalin, attivista che ha partecipato alla realizzazione del documentario premio Oscar No Other Land Vai su Facebook

