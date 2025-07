Al centro più aspiranti leader che elettori | un sondaggio svela le ambizioni di Urbano Cairo Lui smentisce | Io? Quale sondaggio?

Un anno e mezzo fa, in tempi non ancora viziati da inchieste, ammise che un pensierino su candidarsi a Milano ce lo poteva pure fare: «È la mia città , la adoro, perché no?». Mandò in brodo di giuggiole Carlo Calenda. Ora, però c’è il rischio che Calenda possa ritrovarselo come competitor. Secondo un’indiscrezione del Fatto Quotidiano, Urbano Cairo, patron di La7, Corriere della Sera e Torino Calcio, avrebbe commissionato un sondaggio molto esplicito su una sua possibile discesa in campo. Al centro, dove ormai sembrano esserci più contendenti che elettori. Cairo, contattato dalla testata, ha smentito: «È un’informazione sbagliata, io non ho commissionato proprio nulla e non sono a conoscenza di sondaggi». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

