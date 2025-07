Papa agli influencer | siate agenti di comunione in un mondo dilaniato dalle guerre

Papa Leone XIV agli influencer: siate “agenti di comunione” in un mondo dilaniato dalle guerre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa agli influencer: siate “agenti di comunione” in un mondo dilaniato dalle guerre

In questa notizia si parla di: papa - agli - influencer - siate

Papa Leone, lettera agli ebrei: «Rafforziamo il dialogo». Svolta dopo le tensioni nel pontificato di Francesco - Per ricucire gli strappi con il mondo ebraico che si sono prodotti in questi ultimi due anni, dal Sette di Ottobre in poi, servirà ago e (tantissimo) filo.

Dalla racchetta al pastorale: un Papa fuori dagli schemi. Ieri l'omaggio agli Internazionali - La fumata bianca ha attraversato il cielo sopra San Pietro annunciando una svolta nella storia della Chiesa cattolica: il Collegio cardinalizio ha eletto Robert Francis Prevost, agostiniano, statunitense di origini europee e ispanoamericane, come nuovo pontefice col nome di Papa Leone XIV.

Merz e von der Leyen plaudono al Papa che invoca “braccia aperte agli ultimi”. Ma promettono pugno duro coi migranti - Friedrich Merz e Ursula von der Leyen hanno accolto l’elezione del nuovo Papa parlando di “fonte d’ispirazione per milioni di europei dal duraturo impegno della Chiesa per la pace, la dignità umana”.

Il #Papa agli influencer: siate "agenti di comunione" in un mondo dilaniato dalle guerre. Leone XIV esorta i giovani a “riparare le reti”, annunciando la pace anche nei cuori "di chi ha perso il senso dell'esistenza" #VaticanNewsIT Leggi qui https://shorturl.at/ Vai su X

Al via il giubileo dei missionari digitali e degli influencer: è la Chiesa che cambia. Si sono aperti i lavori in Vaticano con Parolin, Fisichella,... Vai su Facebook

Il Papa agli influencer: siate agenti di comunione in un mondo dilaniato dalle guerre; Il Papa agli influencer cattolici: “No a fake news e polarizzazioni, annunciate la pace”; Il cardinale Tagle: influenzare gli altri con verità , giustizia e pace.

Il Papa agli influencer cattolici: “No a fake news e polarizzazioni, annunciate la pace” - Prevost a San Pietro per il Giubileo dei missionari digitali: “Non contano i follower, costruire reti che danno spazio all’altro più che a sé stessi” ... Da repubblica.it

Giubileo dei giovani, papa Leone agli influencer: "Mondo dilaniato dalle guerre, annunciate la pace" - "La pace sia con voi: quanto abbiamo bisogno di pace in questo nostro tempo dilaniato dalle inimicizie e dalle guerre. Scrive repubblica.it