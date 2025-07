Capri il pianista francese Jean-Paul Gasparian in concerto a Villa San Michele | omaggio a Tchaikovsky Liszt e Verdi

Venerdì 1 agosto alle ore 20, sulla terrazza panoramica di Villa San Michele, per il settimo concerto della rassegna “Un’estate per sognare”, protagonista sarĂ l’acclamato pianista francese Jean-Paul Gasparian che, per la prima volta a Capri, dedicherĂ la sua esibizione a celeberrimi compositori. 🔗 Leggi su Napolitoday.it