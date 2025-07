Giustizia l’attacco di Ingroia all’Anm | Utilizzati i soldi dei magistrati per fare campagna politica contro il governo

Antonino Ingroia, magistrato che lavorò con il pool antimafia di Palermo, non è certamente un uomo di destra e non ha fatto mai mistero delle sue simpatie a sinistra. In un’intervista su Il Tempo, Ingroia accusa l’Anm di avere utilizzato i soldi degli iscritti per fare attivitĂ politica contro il governo Meloni. Ingroia: “Un altro colpo alla credibilitĂ della categoria”. “ I l buco da 590mila euro nei conti dell’Anm e i 50mila euro impiegati per un comitato contro il governo rappresentano un ulteriore colpo alla credibilitĂ dell’Associazione Nazionale Magistrati. Sebbene le numerose polemiche e gli scandali sul correntismo, non mi sembra che qualcuno sia corso ai ripari”, dice Antonino Ingroia, ex procuratore, noto per aver lavorato a stretto contatto con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nell’intervista al quotidiano romano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

