Merckx distrugge Vingegaard dopo il Tour de France | Non è all'altezza di Pogacar il vero rivale è un altro

L'ex campione di ciclismo esprime un giudizio severo: Pogacar è forte ma non ha avversari veri in grado di tenergli testa. "Vingegaard non è un concorrente per lui", per il 'cannibale' però c'è chi può contrastarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tour de France 2025, Pogacar tiene sul Ventoux: “Contento di aver resistito a Vingegaard" - Mont Ventoux, 22 luglio 2025 – Non ha puntato alla tappa: la sua attenzione massima era su Jonas Vingegaard e la missione è stata compiuta.

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio" - Roma, 20 maggio 2025 - I riflettori del ciclismo sono oggi tutti puntati sul Giro d'Italia 2025, ma intanto fervono i preparativi per il Tour de France 2025, nel quale si riproporrĂ il duello ormai classico tra il campione in carica Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard: i due, curiosamente, si stanno allenando sulle pendenze della Sierra Nevada, con il danese che ha fatto il punto della situazione a metĂ stagione ai microfoni di Sporza.

Tour de France 2025: chi parteciperà ? Sfida titanica tra Pogacar e Vingegaard. Presenti Evenepoel e tanti big - Messo alle spalle il Giro d’Italia, che è stato sì spettacolare, ma non ha avuto i protagonisti più attesi al via (e i due grandi favoriti come Primoz Roglic e Juan Ayuso si sono tirati fuori gara prima del previsto), andiamo a concentrarci sul Tour de France che sarà il secondo Grande Giro stagionale.

Merckx distrugge Vingegaard dopo il Tour de France: Non è all'altezza di Pogacar, il vero rivale è un altro; Tadej Pogacar domina il Giro d’Italia 2024/ Francesco Moser: “È degno di Merckx” (esclusiva).

Pogacar distrugge il Tour de France. Ha staccato Vingegaard all’inizio di Hautacam - Si aspettava una tattica d’attacco della Visma, la squadra di Vingegaard e Visma è stata. Da informazione.it

Pogacar resiste sul Mont Ventoux: il duello epico con Vingegaard - Tour de France: Tadej stavolta ha controllato reagendo agli attacchi del danese che aveva annunciato che ci avrebbe provato in ogni modo. Lo riporta panorama.it