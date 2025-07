Minaccia di lanciarsi dal terzo piano di un palazzo | salvata dai carabinieri

Era seduta sul davanzale della finestra posta al terzo piano di un edificio. Le gambe penzolanti e sotto di lei oltre 15 metri di vuoto. Lì si era sistemata nel chiaro intento di togliersi la vita. A salvarla sono stati i carabinieri della compagnia di Bibbiena che, ieri pomeriggio 28 luglio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: terzo - piano - carabinieri - minaccia

