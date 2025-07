Le erbe per il suo nuovo gin crescono in un orto sulla spiaggia | il progetto visionario di Moreno Cedroni

Un gin al profumo di assenzio, creato con tecniche scientifiche avanzate e botaniche raccolte a pochi metri dal mare. È l’ultima creatura firmata Moreno Cedroni, chef due stelle Michelin della Madonnina del Pescatore di Senigallia e figura centrale nella rivoluzione gastronomica italiana. Il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

