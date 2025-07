Sesto morto in Italia per il virus West Nile Decesso a Latina

A Latina si registra il decesso del sesto paziente positivo al virus West Nile dall'inizio dell'anno. Si tratta di un 86enne, deceduto stanotte all'ospedale Santa Maria Goretti. L'anziano, terza vittima nel Lazio, era stato tra i primi a contrarre il virus West Nile (era ricoverato in terapia intensiva dagli inizi di luglio) e soffriva di diverse patologie pregresse. Il virus del Nilo si contrae con punture di zanzare infette: questa mattina √® emersa la notizia di un'altra vittima in Campania. ¬†. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Sesto morto in Italia per il virus West Nile. Decesso a Latina

In questa notizia si parla di: virus - west - nile - sesto

De Luca sui casi di West Nile in Campania: ¬ęStiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti¬Ľ - ¬ęStiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'√®, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari¬Ľ.

Cos‚Äô√® il virus West Nile che ha gi√† ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone - Si chiamava Filomena Di Giovangiulio, aveva 82 anni e viveva a Nerola, in provincia di Roma. √ą la prima vittima del virus West Nile in Italia nel 2025.

West Nile, com‚Äô√® fatta la zanzara che porta il contagio. Pregliasco e i 5 sintomi da riconoscere: ¬ęCos√¨ il virus pu√≤ durare settimane¬Ľ - Sono cinquantuno nuovi casi¬†di¬†infezione da West Nile Virus ¬†segnalati in Italia¬†dal 12 al 18 settembre¬†2024, portando a un totale di 382 le segnalazioni notificate a partire da maggio 2024.

Sette nuovi casi di West Nile nel Lazio. Due sono per la prima volta in provincia di Roma, ad Anzio e nella frazione di Lavinio. Il bilancio sale quindi a 28. Entrambe le persone punte da una zanzara infetta vicino la Capitale sono ricoverate: un paziente di circa Vai su Facebook

West Nile, terzo morto nel Lazio e sesto in Italia: la vittima è un uomo di 86 anni, era ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di...; West Nile, seconda vittima in Campania. Un morto anche a Latina: sei decessi nel 2025; West Nile, Asl Latina: un paziente in terapia intensiva.

West Nile, quali sono le aree a rischio in Italia e dove sono previste le disinfestazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo West Nile, quali sono le aree a rischio in Italia e dove sono previste le disinfestazioni ... Si legge su tg24.sky.it

West Nile, Bassetti: «Contagi destinati a... - Si tratta della terza vittima della West Nile nel Lazio, dopo l'anziana deceduta a Fondi il ... Come scrive ilmessaggero.it