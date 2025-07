Ucraina Russia non ferma le bombe | almeno 25 morti nei raid Cremlino risponde a Trump

(Adnkronos) – La Russia non ferma gli attacchi in Ucraina. Il bilancio dei raid delle ultime ore è di almeno 25 morti e decine di feriti. Il presidente americano, Donald Trump, ieri ha detto di essere "molto deluso" dal presidente russo, Vladimir Putin, ed ha annunciato che intende fissare un nuovo ultimatum per Putin di . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: ucraina - russia - ferma - bombe

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche” - (Adnkronos) – La Russia sta utilizzando contro l'Ucraina una sempre più vasta gamma di armi chimiche.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - ROMA (ITALPRESS) – “Insieme abbiamo come sempre ribadito il nostro impegno per arrivare a una pace giusta e duratura” in Ucraina, “rinnoviamo il nostro sostegno agli sforzi in questo senso.

Padovano muore in Ucraina colpito dalle bombe: «Il 21enne si era arruolato per difendere la terra che aveva nel cuore» Vai su Facebook

Guerra Ucraina-Russia, Mosca non ferma le bombe: ancora morti e feriti; Ucraina, Russia non ferma le bombe: almeno 25 morti nei raid. Cremlino risponde a Trump; Palazzo Pitti, al via i grandi lavori.

Ucraina, Russia non ferma le bombe: almeno 25 morti nei raid - Il bilancio dei raid delle ultime ore è di almeno 25 morti e decine di feriti. Da msn.com

Guerra Ucraina-Russia, Mosca non ferma le bombe: ancora morti e feriti - “La notte scorsa il nemico ha bombardato la regione di Zaporizzja 8 volte, in precedenza con i Fab. informazione.it scrive