Trovato un irregolare | era stato espulso ed era rientrato in Italia viene imbarcato direttamente per Tunisi

Nella scorsa serata la Polizia di Stato di Ravenna ha eseguito un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto con decreto di accompagnamento alla frontiera adottato nei confronti di un cittadino tunisino. Lo stesso, già gravato da un provvedimento di espulsione precedente, aveva nuovamente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: stato - trovato - irregolare - espulso

Trovato un irregolare: era stato espulso ed era rientrato in Italia, viene imbarcato direttamente per Tunisi; Espulso straniero irregolare. Resiste e prova a fuggire dopo la notifica dell’atto; I carabinieri scovano un immigrato irregolare: disposta l'espulsione immediata.

Espulso straniero irregolare. Resiste e prova a fuggire dopo la notifica dell’atto - Il pakistano di 24 anni sarà rimpatriato in seguito agli accertamenti condotti dalla Polizia. Riporta msn.com

Treviso, trovato ubriaco per 10 volte: espulso dall'Italia - È stato espulso e rimpatriato il 28enne cittadino indiano che, negli ultimi mesi, era stato sanzionato per ben dieci volte a Treviso per ubriachezza molesta. Scrive msn.com