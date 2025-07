Scontro frontale tra due auto davanti alla stazione giovane conducente trasferito in ospedale

Incidente stradale lunedì sera (28 luglio), attorno alle 22,20, in via Dante, poco distante dalla stazione ferroviaria: si è registrato uno scontro frontale-angolare tra un Land Rover (conducente 55enne) e un'Alfa Mito (conducente 22enne), entrambi residenti a Rimini.Abbonati alla sezione di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

