Trovato morto in auto la vittima è Danilo Fazio La pista dell’incidente e tutti i punti da chiarire

Cremona, 29 Luglio 2025 – È ancora giallo su quanto accaduto nelle campagne del Cremonese nella notte tra venerdĂŹ e sabato. Ieri sera, infatti, è stato trovato il corpo di un 40enne, residente a Codogno e che i familiari hanno identificato per essere Danilo Fazio.  L’uomo si trovava all’interno dell’abitacolo di una Seat Leon in una roggia tra Pizzighettone, Grumello Cremonese e Crotta d’Adda, nel Cremonese ma al confine col Lodigiano. La scomparsa da sabato. Fazio risultava scomparso da sabato pomeriggio ma il corpo è stato individuato dopo quasi tre giorni di ricerche nella campagna del cremonese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - Trovato morto in auto, la vittima è Danilo Fazio. La pista dell’incidente e tutti i punti da chiarire

