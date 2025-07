Troppo caldo in Svizzera le marmotte traslocano più in alto ma non troppo

(Adnkronos) – Le marmotte vivono oggi più in alto rispetto a 40 anni fa, ma il loro habitat non è cambiato radicalmente a causa dei cambiamenti climatici. È la conclusione a cui giunge uno studio condotto nel cantone dei Grigioni, in Svizzera, dall'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (Slf). La biologa Anne Kempel, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: troppo - marmotte - alto - caldo

IL CALDO ESTREMO SARÀ LA NUOVA NORMALITÀ Ricordo quando ero bambino e già allora il riscaldamento globale era uno dei temi affrontati a scuola. Si cercava di sensibilizzarci perché il monito era che entro il 2050 l'aumento di temperatura avrebbe m Vai su Facebook

Troppo caldo in Svizzera, le marmotte traslocano più in alto (ma non troppo); Marmotte traslocano più in alto per il caldo, ma non troppo; Dazi Trump, l’Europa rischia di pagare un prezzo alto anche nel lungo termine.

Troppo caldo in Svizzera, le marmotte traslocano più in alto (ma non troppo) - Lo studio condotto nel cantone dei Grigioni, roditori verso altitudini più elevate per sfuggire all'aumento delle temperature ... Come scrive adnkronos.com

Fauna Marmotte traslocano più in alto per il caldo, ma non troppo - Le marmotte vivono oggi più in alto rispetto a 40 anni fa, ma il loro habitat non è cambiato radicalmente a causa dei cambiamenti climatici. Si legge su bluewin.ch