Minaccia i passanti con un coltello poi mostra i genitali | uomo bloccato a Salerno

Momenti di forte tensione questa mattina in Piazza Francesco Cacciatore, nel cuore del quartiere Torrione. Un uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha seminato il panico tra i presenti brandendo un coltello e minacciando i passanti. Con la stessa arma ha danneggiato alcune. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: passanti - coltello - uomo - minaccia

