Dazi Trump l’Europa rischia di pagare un prezzo alto anche nel lungo termine

(Adnkronos) – L'Europa rischia di pagare un prezzo alto per i dazi imposti da Donald Trump anche nel lungo termine. L'accordo per le tariffe al 15% sulle merci europee importate negli Stati Uniti non è ancora un testo definitivo e ci sono diversi aspetti che vanno ancora negoziati. Ma c'è un tema che rischia di

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Escalation nella guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa: i nuovi dazi promessi da Donald Trump preoccupano Bruxelles e rischiano di travolgere l’export italiano, soprattutto nel Mezzogiorno. Ecco le possibili conseguenze della mossa degli USA. Vai su Facebook

Donald Trump ha appena colpito l’Europa con dazi del 30%. È una botta durissima per l’Italia, che rischia di travolgere il nostro export, mettere in crisi il Made in Italy e scaricare sulle spalle di imprese, lavoratori e famiglie le conseguenze di una scelta folle. M Vai su X

