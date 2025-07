Virus West Nile | quinta vittima e più contagi

Ancora una vittima, la quinta, per la “febbre del Nilo”. Il commento dell’epidemiologo Massimo Ciccozzi. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Virus West Nile: quinta vittima e piĂą contagi

Isola del Liri, muore imprenditore per il virus West Nile: è la seconda vittima ne Lazio Vai su Facebook

Terza vittima da virus West Nile nel Casertano: oltre 40 casi in Italia, la maggior parte nel Lazio; Terza vittima da virus West Nile in Campania: in Italia oltre 40 casi; West Nile, seconda vittima in Campania: un 74enne di Pomigliano.

West Nile: è morto un 74enne di Pomigliano d'Arco, è la quinta vittima - È morto all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina un uomo di 86 anni, ricoverato dall'inizio di luglio dopo aver contratto il virus della West Nile. Secondo msn.com

Quinta vittima da virus West Nile nel Casertano: oltre 40 casi in Italia, la maggior parte nel Lazio - Un uomo di 74 anni è morto a Napoli a causa del West Nile, oltre al paziente deceduto a Caserta. Segnala msn.com