Colombia condannato l’ex presidente Álvaro Uribe

L'ex presidente colombiano Álvaro Uribe è stato riconosciuto colpevole di aver esercitato pressioni su dei testimoni per nascondere i legami con gruppi paramilitari d'estrema destra, nel primo processo contro un ex capo dello stato.

