Assalto all’area 51 su netflix | da scherzo virale a potenziale emergenza nazionale

Un nuovo documentario disponibile su Netflix approfondisce la vicenda di un evento che, partendo come uno scherzo sui social media, ha rischiato di trasformarsi in una crisi di portata nazionale. La produzione analizza i dettagli della storia e le implicazioni legate all’uso dei social network in situazioni di emergenza. trainwreck assalto all’area 51: produzione e location. Trainwreck Assalto all’Area 51 è un documentario della durata di circa 70 minuti realizzato dalla piattaforma streaming Netflix, in collaborazione con la societĂ LeftRight Production. La produzione è stata girata negli Stati Uniti e vede come ideatore, regista e sceneggiatore Jack Macinnes. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Assalto all’area 51 su netflix: da scherzo virale a potenziale emergenza nazionale

