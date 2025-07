Alba Parietti e il selfie allo specchio | Un capolavoro del genere non viene fuori mica per caso

Alba Parietti è vanitosa: lo ha ammesso più volte lei stessa e lo ha ribadito con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Si tratta di un selfie, realizzato allo specchio, in cui la showgirl appare con un costume nero. “Ho scoperto di essere borderline, narcisista, egocentrica, vanesia, vanitosa, spregiudicata strafottente e presuntuosa. E ti dirò: un capolavoro del genere non viene fuori mica per caso. La vanità è l’eleganza della sopravvivenza” scrive Alba Parietti nella didascalia che accompagna l’istantanea. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) La showgirl, già in un’altra occasione, si era sfogata contro coloro che la criticavano per l’utilizzo giudicato eccessivo dei filtri: “La mia grande ambizione è essere la più stupida ma stare tra persone molto intelligenti e non sentirmi la più intelligente tra gli stupidì. 🔗 Leggi su Tpi.it

