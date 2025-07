Mettere a repentaglio la propria vita per il bene della comunità : è quel che ha fatto Andrea Pasini, imprenditore di Trezzano sul Naviglio, alcuni anni fa, permettendo all'Arma dei Carabinieri di assicurare alla giustizia dei pericolosi malviventi dediti alle rapine in casa. Esponente di una storica famiglia di imprenditori milanesi, nato nel 1981, oggi Pasini porta avanti l'omonima azienda fondata dal nonno oltre 80 anni fa, dedita alla produzione di salumi e insaccati. È uno dei fiori all'occhiello della produzione alimentare Made in Italy, un'eccellenza territoriale che dà lustro all'Italia nel mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Esempio di prontezza e senso civico". Medaglia al valor civile per Andrea Pasini, l'imprenditore che bloccò i ladri