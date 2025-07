Lookman l’Inter rialza di tre milioni e aggiunge bonus ‘facili’ – SM

Trattativa in corso per Lookman. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva, ma si aspettano segnali dal Consiglio di Lega. L’Inter prepara il rilancio all’AD dell’Atalanta Percassi. RILANCIO DI TRE MILIONI DI EURO – In corso probabilmente in questi minuti un faccia a faccia tra Beppe Marotta, presidente nerazzurro, e Luca Percassi, AD dell’Atalanta. Secondo Daniele Miceli, esperto di calciomercato per Sport Mediaset, ha parlato così della trattativa tra le due parti: « Intorno alle 11 è iniziato il consiglio di Lega e margine di questo consiglio le parti ritorneranno a parlare di Lookman. L’Inter alzerà l’offerta di 3 milioni di euro con l’aggiunta di bonus facilmente raggiungibili. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lookman, l’Inter rialza di tre milioni e aggiunge bonus ‘facili’ – SM

