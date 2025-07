Chat GPT-5 spaventa OpenAI ma il suo valore è miliardario

Accelera la corsa all’ intelligenza artificiale, con OpenAI che si prepara a lanciare Chat GPT-5. La data di uscita è fissata per agosto 2025. Secondo le prime indiscrezioni, la nuova versione potenziata del chatbot piĂą famoso al mondo è destinata a ridefinire gli standard dell’AI generativa. Si avvicina l’uscita di Chat GPT-5. Dopo il successo di GPT-4o, il nuovo modello promette una combinazione di ragionamento avanzato, memoria a lungo termine e capacitĂ multimodali senza precedenti, avvicinando l’orizzonte dell’Agi (Artificial General Intelligence). Secondo le indiscrezioni raccolte da Reuters e The Verge, GPT-5 non sarĂ solo un’evoluzione incrementale, ma un vero cambio di paradigma. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

