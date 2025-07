Preso nota Mosca non si scompone per l' ultimatum di Trump sull' Ucraina

" Abbiamo preso atto della dichiarazione di ieri del presidente Trump ". All'indomani dell'ultimatum lanciato dal presidente statunitense alla Russia è arrivata la replica ufficiale di Mosca. Per bocca di Dmitry Peskov, portavoce ufficiale del Cremlino, il governo russo ha fatto sapere che la guerra in Ucraina prosegue ma che la Federazione Russa resta impegnata nel processo di pace per risolvere la contesa con Kiev in maniera diplomatica. Ricordiamo che Donald Trump ha detto di essere " molto deluso " dal leader russo Vladimir Putin e di voler per questo ridurre l'ultimatum di " 50 giorni " che aveva dato a metà mese a Mosca per porre fine al conflitto innescato il 24 febbraio di tre anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Preso nota". Mosca non si scompone per l'ultimatum di Trump sull'Ucraina

In questa notizia si parla di: preso - mosca - ultimatum - trump

Il secondo ultimatum di Trump a Putin. Una decina di giorni per un accordo. Intanto Mosca bersaglia le città ucraine https://ilfoglio.it/esteri/2025/07/29/news/il-secondo-ultimatum-di-trump-a-putin-7963200/… Vai su X

#Ucraina Ultimatum di #Trump alla #Russia "Non mi interessa più parlare con #Putin, ha 10-12 giorni per una tregua. Non vediamo progressi verso il cessate il fuoco, aspettare non ha senso". La replica di #Mosca "Ogni ultimatum Usa è un passo verso la gu Vai su Facebook

Raid russi sull'Ucraina, nella notte almeno 20 morti. Mosca: 'preso nota dell'ultimatum di Trump'; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Cremlino: “Preso nota dell'ultimatum di Trump”; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Cremlino: «Preso atto dell'ultimatum di Trump, rimaniamo impegnati nel processo di pace».

"Preso nota". Mosca non si scompone per l'ultimatum di Trump sull'Ucraina - All'indomani dell'ultimatum lanciato da Donald Trump a Mosca è arrivata la replica ufficiale del Cremlino: "L'operazione militare prosegue ma restiamo impegnati nel processo di pace per risolvere il c ... Secondo ilgiornale.it

Raid russi sull'Ucraina, nella notte almeno 20 morti. Mosca: 'preso nota dell'ultimatum di Trump' - Mosca fa sapere invece che le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa 74 droni ucraini in 5 regioni del Paese. Si legge su ansa.it