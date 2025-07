Un gatto randagio rimane incastrato nel tubo di un’abitazione | salvato dai vigili del fuoco VIDEO

È stato ritrovato e salvato in un tubo di sfiato per l’areazione di un vespaio di un’abitazione. È questa la storia di “Tubo”, un piccolo gatto randagio salvato questa mattina a Pelago in piazza Lorenzo Ghiberti. A liberarlo sono stati i vigili del fuoco di Firenze alle 8.10 di questa mattina. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

