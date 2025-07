Estate intensa per Pino Cinquegrana tra premi libri e dirette internazionali

Sarà un agosto ricco di appuntamenti per l’antropologo, scrittore, docente, speaker e conferenziere Pino Cinquegrana, figura di riferimento nel panorama culturale calabrese e internazionale. Un calendario fitto di eventi lo vedrà protagonista in diversi contesti tra il 4 e il 29 agosto, con interventi di spessore che spaziano dall’antropologia all’emigrazione, fino alla promozione della cultura mediterranea. Si comincia il 4 agosto a Vibo Valentia, dove, in qualità di presidente del dipartimento Cultura di Filitalia International (Chapter Vibo Valentia), Cinquegrana guiderà il prestigioso “Hero Award”, che si terrà presso il Liceo Capialbi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Estate intensa per Pino Cinquegrana tra premi, libri e dirette internazionali

Maierato. Pino Cinquegrana, il docente che ha fatto della scuola un ponte tra i mondi - Intervista a Pino Cinquegrana docente di lingue straniere al Liceo “Capialbi” di Vibo Valentia Nel percorso scolastico di ogni studente, capita talvolta di incontrare un docente che lascia un segno profondo, non solo per le competenze trasmesse, ma soprattutto per la capacità di instaurare un legame umano, autentico e significativo.

Intervista allo storico e antropologo Pino Cinquegrana su Rocca Nichefori poi Rocca Angitola - Rocca Nichefori poi Rocca Angitola terra di indulgenze e percorso di crociate e tanto altro. Intervista allo storico e antropologo Pino Cinquegrana L’insediamento di Rocca Angitola, collocato presso la foce del fiume omonimo ad una quota di 250 m slm, è indicata nella moderna cartografia dal toponimo “La Rocca Diruta”.

Maierato. Pino Cinquegrana cita Mastru Brunu Pelagi e lancia un monito contro l’oscurantismo - «Mio zio Antonio mi diceva sempre: “Qui vivono tanti ciarlatani di piazza…”». Con queste parole l’antropologo Pino Cinquegrana torna a riflettere sulla società contemporanea, riprendendo un antico detto di Mastru Brunu Pelagi: «Ca la luna vadi sempri a la mancanza e non c’è chiù speranza ca ‘ndargimu» — un’espressione che evoca l’idea di un’umanità che, inseguendo l’illusione, si allontana dalla luce della verità e della speranza.

