Cacciari | Scuola soffocata dalla burocrazia a rischio autonomia e qualità didattica

Secondo Massimo Cacciari, l’accumulo di adempimenti burocratici sta minando la libertĂ didattica dei docenti, riducendo lo spazio per lo studio, la creativitĂ e l’innovazione. Riunioni continue, format rigidi e rendicontazioni ossessive svuotano l’insegnamento del suo significato originario, trasformando la scuola in una macchina amministrativa piĂą che educativa Cacciari: burocrazia dominante e docenti demotivati L’attuale organizzazione . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Cacciari: “Serve una buona scuola per contrastare i femminicidi” - Il filosofo Massimo Cacciari, ospite su La7, ha affrontato il drammatico tema dei femminicidi con un'analisi che punta il dito sulla necessità di una riforma culturale profonda.

