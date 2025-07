Esodo estivo 2025 le previsioni del traffico ad agosto | i giorni da bollino nero e bollino rosso

Dopo il primo weekend da bollino rosso dell’estate, quello dal 25 al 27 luglio, è in arrivo uno dei due fine settimana di traffico piĂą intenso dell’esodo estivo. La Polstrada infatti assegna alle mattinate di sabato 2 e 9 agosto il bollino nero riservato ai flussi piĂą intensi di veicoli in partenza, con circolazione giĂ molto sostenuta verso le localitĂ venerdì 1 e 8 agosto. Anche le domeniche del 3 e 10 agosto e i lunedì del 4 e 11 agosto “manterranno lo stesso andamento di luglio, con traffico di rientro nel pomeriggio di domenica e nella mattinata di lunedì”, fa sapere la Polizia della Strada. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Esodo estivo 2025, le previsioni del traffico ad agosto: i giorni da bollino nero e bollino rosso

Primo weekend di esodo da bollino rosso, agosto in nero: ecco tutte le strade a rischio traffico - (Adnkronos) – Primo grande fine settimane di partenze per gli italiani, che per l’esodo estivo si troveranno a fare i conti con traffico intenso da bollino rosso a partire da oggi, venerdì 25 luglio, e almeno fino a domenica.

Cinque giorni da bollino nero. Quasi 6 milioni di utenti attesi dal 26 luglio al 31 agosto - Quasi 6 milioni la stima dei transiti dal 26 luglio al 31 agosto: sono i dati stimati di Autostrade Alto Adriatico che nei primi sei mesi del 2025 ha rilevato attraversamenti della rete autostradale pari a 25 milioni 700 mila.

