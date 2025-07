I tesori della Biblioteca universitaria | dalla prima Divina Commedia alla Bibbia multilingue

Oltre un milione di libri antichi dove la storia di Napoli si intreccia con la storia della stampa italiana e delle famiglie nobiliari che hanno dominato la città nei secoli. Opere uniche e introvabili che sono custodite sugli scaffali della Biblioteca universitaria, la BuN. Opere alla portata di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: biblioteca - universitaria - tesori - prima

I tesori della Biblioteca universitaria: dalla prima Divina Commedia alla Bibbia multilingue; Ungheria: invasione di scarafaggi nella storica biblioteca medievale; Sassari Monumenti Aperti 2025, la città mette in mostra i suoi tesori.

Online documentario su biblioteca universitaria di Cagliari - E la più antica edizione a stampa della "Carta de Logu", la prima raccolta di leggi interamente in lingua sarda destinata ai Giudicati dell'Isola. Scrive ansa.it

La «Giornata di Primavera» fa sbocciare i tesori nascosti - I tesori di Genova come non li avete mai visti: è l occasione che il Fai, fondo italiano per l ambiente, offre a residenti e turisti per la «Giornata di Primavera del Fai», appuntamento annuale ... Come scrive ilgiornale.it