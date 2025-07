Viali liberi un nuovo piano per garantire la fluidità del traffico Stop a sosta in doppia fila

Viali liberi dalle auto che sostano in doppia fila e massima attenzione al carico-scarico merci. Sono i punti cardine del piano speciale su cui l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio sta lavorando. Il piano prevede l’uso di più pattuglie della polizia municipale e della tecnologia, ad esempio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Doppia fila e sosta selvaggia. Scatta il piano ’viali liberi’: "Useremo la tecnologia" - Tolleranza zero verso chi continua a fregarsene delle regole del traffico in città. E per di più lo fa in un momento estremamente complicato per la viabilità urbana.

?? Firenze, ass.re Giorgio: da settembre piano per ‘viali liberi’ contro ingorghi - “Il tema della viabilità nell’area di Firenze Sud è una questione un po’ complessa”, “a settembre avremo una cantierizzazione continua tra piazza della Libertà e Bagno a Ripoli. Da controradio.it