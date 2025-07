Il calciomercato del Napoli continua a regalare sorprese: nessun accordo tra il club e il giocatore, ora cambia tutto. Il mercato del Napoli è caldo, frenetico, pieno di trattative in entrata e in uscita. E mentre si pianificano ancora grandi colpi per rinforzare la rosa, c’è anche la necessitĂ di sfoltire e trovare nuove sistemazioni per chi, per un motivo o per un altro, non rientra piĂą nei piani tecnici di Conte. Non mancano, però, gli imprevisti: tra tutti, nelle ultime ore ce n’è uno che ha colto di sorpresa la dirigenza azzurra, che ora cerca una soluzione. Napoli, niente accordo tra Cheddira e il PAOK. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Salta l’affare, “imprevisto” nel mercato del Napoli: il ribaltone è inaspettato