Ebrei aggrediti Di Segni | antisemitismo è ormai virale

“La legittimazione all’odio e antisemitismo è ormai virale. Cosi è la libertĂ di tutti ad essere a rischio”. Sono le parole di Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunitĂ ebraiche italiane, riferendosi all’aggressione di una famiglia ebraica in un autogrill nel milanese. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ebrei aggrediti, Di Segni: antisemitismo è ormai virale

