Separazione delle carriere il procuratore Melillo | Si assottiglia l’indipendenza della magistratura garantita dalla Carta

La riforma che separa le carriere in magistratura? “Che si prefiguri una sorta di obiettivo assottigliamento della trama costituzionale di garanzia dell’indipendenza della magistratura mi sembra quasi un’ovvietà che non varrebbe nemmeno la pena sottolineare”. Parola di Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, intervistato dal Corriere della Sera. Contestazione alla quale il guardasigilli Carlo Nordio replica sostenendo che nella sua riforma è scritto a chiare lettere come la magistratura inquirente resti un ordine ‘autonomo e indipendente”. Per Melillo, però, “la tenuta reale di questa rassicurazione, al di là delle intenzioni, è tutta da verificare, ma assai dubbia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Separazione delle carriere, il procuratore Melillo: “Si assottiglia l’indipendenza della magistratura garantita dalla Carta”

Separazione delle carriere, Fratoianni (Avs): "Lo scopo è attaccare l'autonomia della magistratura" – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2025 "Per la destra è tutto decisivo ed epocale. La verità è che quando la destra in questo Paese parla di riforma della giustizia e di efficientamento delle procedure, in realtà c'è sempre un altro sottotesto, e questo sottotesto: ovvero attacco all'automomia della magistratura e sottomissione dei giudici all'esecutivo.

“La separazione delle carriere serve solo a indebolire la magistratura: è la rivalsa della politica sulle toghe” | L’intervento - *** La Camera ha approvato, in prima lettura, la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, che è stata demagogicamente blindata con una procedura che non ha precedenti: si decide di modificare la Carta costituzionale respingendo a priori qualsiasi emendamento, qualsiasi modifica, così dimostrando quale concezione della democrazia e dello Stato di diritto abbia l’attuale maggioranza parlamentare.

Convegno Magistratura Indipendente, Morrone (Lega): "Favorevole separazione carriere, due Csm, sorteggio e alta corte giustizia" - “Premetto che siamo favorevoli ai due CSM come conseguenza della separazione delle carriere. Siamo favorevoli al sorteggio perché l’indipendenza interna e quindi l’efficienza della magistratura vanno assicurate anche attraverso il contenimento dello strapotere delle correnti all’interno del CSM.

Melillo (Dnaa): «Con la riforma si assottiglia l’indipendenza dei magistrati garantita dalla Costituzione. Due Csm? Nessun vantaggio» - Oggi pomeriggio, nella sede romana della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di via Giulia, a 42 anni dalla strage di via Pipitone Federico in cui fu ucciso il consigliere istruttore di Pal ... Riporta msn.com

