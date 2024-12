Zonawrestling.net - Collision 14.12.2024 Winter is Coming

Benvenuti all’analisi didalla Chaifetz Arena di St. Louis, Missouri. Una serata che promette scintille con due match del Continental Classic Blue League e la finale del torneo di qualificazione per la International Women’s Cup.Lo show si apre con un filmato che mostra Will Ospreay che ringrazia Darby Allin per l’aiuto ricevuto a Dynamite nel backstage dello show. Allin dice di avere lo stesso presentimento che aveva quando Bryan Danielson e Taylor furono attaccati, sente che qualcosa di brutto sta per accadere. Ospreay risponde di avere altre questioni al momento e deve recuperare slancio dopo aver perso due PPV di fila. Allin insiste che la questione è più grande di tutto questo, riguarda la AEW. Ospreay ribatte che deve rimanere concentrato sul torneo – lo rispetta, ma ha bisogno di questo più di qualsiasi altra cosa.