Cambia la clausola di Osimhen | l’indiscrezione sulla cessione

Il futuro di Victornon sarà certamente dipinto di azzurro: le ultimissime di mercato sul Napoli edell’attaccante nigeriano Le ultimissime notizie di mercato sul Napoli in merito al futuro di Victor: il costo dellarescissoria cambierà nei prossimi sei mesi.L’attaccante nigeriano attualmente si trova a Istanbul, a seguito dellain prestito al Galatasaray. In Turchia sta ritrovando sé stesso, ma soprattutto non sta facendo crollare il prezzo del suo cartellino. Il Napoli ha una impostato una via d’uscita dal contratto, ma servirà solo esercitare larescissoria.Ad ogni modo, le strade tra le due parti si divideranno presto.non ha alcuna intenzione di tornare al Napoli; e allo stesso modo De Laurentiis è consapevole che il suo stipendio non fa per la società partenopea.